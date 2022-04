Dylan Teuns gana la Flecha Valona y le quita el sexto título a Valverde

El belga Dylan Teuns (Bahrain Victorious) evitó el sexto triunfo de Alejandro Valverde en la Flecha Valona al ganar el duelo con claridad al murciano, en los últimos metros previos a la cima del Muro de Huy.

Todo parecía indicar que Valverde iba a celebrar su inminente 42 cumpleaños con otro triunfo en Huy, pero las fuerzas de Teuns fueron superiores en el tramo final, donde se decide esta carrera, para alzar los brazos en vencedor, por delante del líder del Movistar y del ruso Alexander Vlasov (Bora Hansgrohe), ambos a 2 segundos.

El tiempo en meta de Teuns fue del 4h.42.12, a una media de 43 por hora en los 202,1 kms que unieron la localidad de Blegny y el Muro de Huy, “El camino de las Capillas”, donde a punto estuvo de producirse el milagro de ver a Valverde convertirse en el corredor más veterano de la historia ganador de esta prueba del World Tour.

Los favoritos estuvieron delante en el momento de la verdad, donde el desnivel deja clavado a más de uno. El defensor del título y doble campeón mundial Julian Alaphilippe se tuvo que conformar con la cuarta plaza, el colombiano del Ineos ganador de la Itzulia Daniel Felipe Martínez entró quinto y el esloveno Tadej Pogacar se alejó del top 10, decimosegundo a 7 segundos de Teuns.

Enorme la victoria de Teuns (Dest, 30 años) ante Valverde, un ciclista de gran fondo al que le faltaba una gran clásica. Ya tenía 2 triunfos de etapa en el Tour y recientemente fue sexto en el Tour de Flandesm pero le faltaba un remate grande, que llegó en Huy. Fue su duodécima victoria profesional.

“Tal vez no siempre es el mejor el que gana, pero el Muro de Huy es una escalada en la que necesitas piernas y hoy estaba muy fuerte. Conocía el lugar donde Valverde siempre hace la primera aceleración. Hace cinco años cuando llegué tercero seguí su rueda, y cuando hizo el segundo movimiento ya no pude seguirlo. Esta vez esperé al segundo movimiento, ataqué y ya luego lo sentí acercarse, pero todavía me quedaba energía para mantenerlo detrás de mi”, explicó el belga en meta.