Édgar Perea, el gran campeón que tuvo la narración deportiva

- No puedo olvidarlo nunca, eso es algo que queda grabado ahí. Perdíamos con Alemania 1-0, faltaban tres minutos para terminar el partido y le dije Wbeimar Muñoz estando aire: no narro más, ya perdimos. Pero de un momento a otro levanté la vista y observé al ‘Pibe’ Valderrana que tomó el balón en la mitad del campo, presentí que algo bueno se venía, le quité el micrófono a Wbeimar y narré esa jugada, en donde el ‘Pibe’ se lanza hacia la izquierda, llevándose a todo el equipo alemán para allá y luego lanza un pase a la derecha y deja mano a mano a Rincón para que definiera de forma impecable. Golazo.

“Alberto Reinosa, director de Emisora Fuentes, me dijo que tenía una voz muy bonita como locutor. Ahí, en la década de los 60, se inició todo. Empecé narrando béisbol con Napoleón Perea Castro, quien me daba para narrar uno o dos innings. En Cartagena también comencé a narrar boxeo, La Heroica fue para mí la cuna de mi carrera”, aseguró Perea.

Usted también fue a lo largo de su carrera un hombre de béisbol y de boxeo...

- Sí. Ha sido una alegría enorme narrar 14 Series Mundiales del béisbol de las Grandes Ligas y conocer los diferentes estadios de la Gran Carpa. En boxeo narré los títulos mundiales de los más grandes boxeadores de Colombia, entre ellos el mejor de todos: Antonio Cervevantes Kid Pambelé.

¿Cuál fue el deporte de sus amores?

- Todos. Yo fui un narrador completo, con estilo, cariño, responsabilidad que hizo todo bien en la narración. Siempre di gran ejemplo.

¿El momento más triste en la narración?

- La derrota de Pambelé ante Aaron Pryor. Me dolió mucho porque yo vi coronar campeón a Antonio y lo acompañé en todas las peleas. Ese día perdió el título y confieso que lloré muchísimo. Ya no era aquel Pambelé, la droga y la mala vida lo habían acabado. Él cayó en el cuarto asalto y con esa caída vinieron mis lágrimas..

¿Cómo ve el periodismo deportivo hoy en Colombia?

- Es una buena generación de periodistas, hay renovación en algo, le veo muchas ganas. El problema que tienen es que la ciencia y la tecnología los ha frenado un poco porque ahora todo lo tienen en el internet. En nuestra época había que ir al sitio a conseguir las voces, a hacer reportería. Nosotros teníamos que cargar el equipo y conectarlo en la línea. Ahora está todo fácil y eso merma la capacidad de trabajo.

¿Qué significa Junior en su vida?



- Soy parte de la vida de Junior, está en mi alma y mi corazón. Me duele mucho lo que sucede con el equipo de Barranquilla cuando le salen las cosas mal. Disfruto sus momentos de gloria. Siempre he sido frentero y cuando el equipo está mal, pues digo que está mal. Yo no engaño a mi público.



¿Los colombianos tienen mucha madera para triunfar en las Grandes Ligas?

- Sí. Édgar Rentería abrió un camino exitoso que fue aprovechado por muchos que llegaron a la Gran Carpa logrando mostrar sus cualidades.

¿Por qué cree que el boxeo a decaído tanto?

- Se ha venido a menos y bastante. Hay una cantidad de boxeadores que no son responsables, que no se preparan bien, no tienen dedicación, pierden el título en la primera defensa. Lo fácil no es llegar sino mantenerse. No han superado a Pambelé ni a Happy Lora.