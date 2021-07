Edwin Cardona, de boca en boca y en bajo nivel físico y competitivo

Edwin Cardona está de boca en boca. Y no solo son los hinchas de Boca Juniors los que se refieren a su situación sino los amantes del fútbol en general, incluidos los cartageneros.

Tras finalizar la Copa América, Cardona no viajó directamente a Argentina a unirse a trabajos con el Boca Juniors sino que prefirió irse a Medellín a disfrutar de unos días de descanso. Un video en una fiesta, con el cantante vallenato Aníbal Velásquez fue el motivo de la molestia de hinchas y prensa argentina.

Cardona se perderá los dos duelos de los octavos de final de la Copa Libertadores de Boca Juniors ante Atlético Mineiro de Brasil. Las críticas le llueven a Cardona y piden mano dura para el colombiano que viene de hacer una Copa muy regular tirando a mala. Mostró una baja forma física.

En Cartagena, los aficionados opinaron sobre el tema. Alberto Sierra, exfutbolista profesional y hoy seguidor de la Selección Colombia y Boca Juniors, afirmó: “ El que quiere estar en la élite sabe lo que debe y no debe hacer, no todo te conviene. Cristiano y Messi pueden hacer lo que quieran en sus vacaciones y nunca dejan de trabajar por ser mejores, eso es un tema de mentalidad total. Como hincha de Boca quiero mucho a Cardona, pero me duele saber que puede ser el mejor del equipo pero su mentalidad es la de ser uno más”.

Adriano Contreras, ex integrante de selecciones Bolívar, por su parte, recalcó: “Si Cardona está de vacaciones puede hacer su rumbita, pero si solo pidió permiso en Boca, como se dice en algunos medios, y se fue de rumba entonces sí merece que le sancionen. Él es rumbero, eso no le deja dar más en la cancha”.