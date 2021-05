Egan Bernal recibió un beso de premio por su novia tras ganar la etapa reina del Giro de Italia

Egan Bernal pedaleó como una moto, ilusionado porque en la meta estaba esperándolo su amor, su novia María Fernanda Motas.

Es que el amor todo lo puede en la vida. Es la ilusión que abraza el corazón y lo eleva al cielo para vibrar de la emoción.

Y Bernal se inspiró en la escalada, con una exhibición de talento innato dejó regado a Simon Yates, Hugt Carthy, Romaint Bardet y Damiano Caruso para enrumbarse solitario a la meta.

En su mente cabalgaba la frase: “ellos no pueden llegar primero que yo, Mary no me lo perdonaría”.

Y así fue. Por eso, ese beso fue el más dulce de todos los que se han dado en su noviazgo tras cruzar la meta. Y el Giro en sus redes sociales registró el momento único, del beso: “del Giro, con amor”, y junto al texto la fotografía del esperado beso, que fue un regalo de ambos, porque Bernal le dedicaba el triunfo a ella y María Fernanda como premio a su épico triunfo le estampaba un beso de regalo.

Y es que el beso, un tanto frío por la temperatura, pero cálido, le servirá de inspiración a Bernal para seguir pedaleando a lo grande -sin cansancio ni fatiga, pero eso sí pletórico de energía- para hacer realidad su sueño de ganar la edición 104 del Giro de Italia.

Cinco colombianos han ganado dos etapas en una misma edición del Giro de Italia: Lucho Herrera (1989), Iván Parra (2005), Nairo Quintana (2014), Fernando Gaviria (2017) y Egan Bernal (2021).