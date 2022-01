El amor por el deporte no tiene límites en el Nacional de Sóftbol Interclubes

El sol ha sido inclemente en estos días en Cartagena.

A eso se le suma la humedad, que pone a la gente a buscar la sombra o refrescarse con agua.

En el estadio El Campestre no ha sido la excepción. Los jugadores una vez terminan el inning corren raudamente para el dugout para refrescarse bajo la sombra, mientras los que consumieron el episodio parecen pensarlo dos veces para salir al terreno. Le puede interesar: Messi, Lewandowski y Salah, finalistas al premio mejor jugador de la FIFA

En los cuatro días que lleva el Nacional de Sóftbol Interclubes Plus 50 Años no ha habido un día donde el astro rey se haya apagado por un instante. Él sigue fiel a lo suyo, alumbrado el día con sus baterías potentes que no han dado tregua para nada.

La jornada de este viernes evidenció una vez más que el deporte y en este caso el sóftbol, cuando se aprende a jugar desde muy joven es muy difícil que se olvide. Cogidas extraordinarias, bateo y pitcheo estuvieron al orden del día desde el primer juego, que se inició a las ocho de la mañana.

En el primer partido, Atlántico superó 6-5 a Sucre, con pitcheo ganador de Andy Arroyo. Maximiliano Tovar perdió el juego. En el segundo juego, Poder Judicial superó 15-10 a Policía Nacional. Clemente Castilla se llevó la victoria; Víctor Belfort cargó con el revés. El mejor bateador fue Alfonso Ospino, quien bateó de 3-2, un grand slam, remolcó 5 carreras y anotó dos. Le puede interesar: Rueda dio los convocados de Colombia para amistoso ante Honduras

En el tercer encuentro, Alcaldía de Cartagena se deshizo 8-6 de Amigos de Lener, con pitcheo de Juan Puello y derrota de Eusebio Pérez. Víctor Salcedo bateó un jonrón, remolcó 4 carreras y anotó 2.

Y en el juego que cerró la programación, Lorica superó 9 carreras por 7 a Mecar. José Morales se llevó el triunfo, con revés para Javier Julio.

Para los entendidos, el equipo Alcaldía de Cartagena es el gran favorito para llevarse el preciado galardón.

En la jornada se anotaron 55 carreras y se conectaron 2 jonrones, entre ello uno con las bases repletas (grand slam).

La jornada de este sábado en el estadio del Campestre se inicia a las 8 a. m. con los siguientes partidos: Rosca del Campestre vs. Alcaldía, Lorica vs. Alcaldía, Policía Nacional vs. Atlántico y cierra Rosca del Campestre ante Amigos de Lener.