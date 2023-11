El auto Sainz tuvo daños con tapa de alcantarilla y aun así será sancionado

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) será sancionado por cambiar la batería, el motor y el chasis de su monoplaza, a pesar de las “circunstancias externas muy inusuales” que han provocado estos cambios, después de que su monoplaza resultara dañado tras pasar por encima de una tapa de alcantarilla mal sellada en la primera sesión de libres.

Los comisarios de la FIA han determinado que “a pesar del hecho de que el daño fue causado por circunstancias externas muy inusuales, el artículo 2.1 de la Fórmula 1 obliga a todos los oficiales a aplicar el reglamento tal y como está escrito”, por lo que, “en consecuencia, debe aplicarse la sanción obligatoria especificada en el artículo 28.3 del Reglamento Deportivo”. Fórmula 1: Charles Leclerc dominó las pruebas atípicas del GP de Las Vegas.

No obstante, los propios comisarios, que no han detallado aún la sanción, también señalan que “si tuvieran la autoridad para conceder una derogación en lo que consideran en este caso circunstancias atenuantes, inusuales y desafortunadas, lo habrían hecho, pero el reglamento no permite tal acción”.