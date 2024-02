El barranquillero Ricardo Celia estará en el Astara Golf Championship 2024

El Astara Golf Championship presentado por Mastercard, certamen del Korn Ferry Tour, a disputarse del 8 al 11 de febrero en el Country Club de Bogotá, contará con la presencia de Ricardo Celia.

El golfista nacido en Barranquilla jugará por cuarta ocasión el torneo, la primera desde la edición de 2019, luego de que la organización del certamen le otorgara uno de los ‘sponsor exemptions’ (invitación especial) de la edición 2024, junto al argentino Julián Etulaín.

“Estoy muy contento y emocionado de jugar esta semana que viene en Bogotá en el torneo más importante del país. Me parece un campazo, me gusta muchísimo. Es la cuarta vez que participo, estuve en buena posición la última en 2019. He hecho un buen trabajo este último año, así que llego con mucha confianza. Espero completar una buena semana”, dice Celia, de 31 años quien comenzó a jugar en el Country Club de Barranquilla y se convirtió en profesional hace siete años. Lea aquí: Regatas en Cartagena: Sigue el dominio de Magic Bus, Oh La La y Breakaway

Luego de ganar en Lagos de Caujaral en diciembre, el deportista del Caribe le apuesta a afianzarse de nuevo en este Korn Ferry Tour, del que formó parte hace cuatro temporadas.

La decimocuarta edición del torneo, que entregará una bolsa de premios de un millón de dólares, la más alta para este tipo de competencias en el país, tendrá cinco colombianos en la avanzada local. Los bogotanos Marcelo Rozo y Daniel Faccini, el barranquillero Ricardo Celia, Felipe Álvarez y Santiago Leal (los dos últimos también de Bogotá y provenientes de la ronda de clasificación), buscarán de la victoria en el certamen, como aquella que logró el bogotano Juan Sebastián Muñoz en 2016.