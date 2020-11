“El béisbol en Colombia está creciendo”: Ernesto Jerez

“La pelota en dirección hacia el territorio del jardín central, a lo profundoooooooo, y no, no, no, no, díganle que no a esa pelota”.

Esta es la frase que ha llevado al éxito a Ernesto Jerez, el dominicano que es considerado como uno de los mejores narradores de béisbol en el mundo. Con su estilo propio nos ha puesto a gozar de la “pelota caliente” en cada uno de sus narraciones en el canal de deportes, ESPN en español.