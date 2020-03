El boxeo le cambió la vida a la modelo cartagenera Claudia Cárdenas

“Hay estigmatización con relación al boxeo y las mujeres. Muchos piensan que las chicas que practican este deporte son ‘amachadas’ o poco femeninas, piensan que por ser rudo o de contacto no las beneficiará sino que las perjudicará y se equivocan, con este deporte he aprendido tanto que puedo decir que ahora soy una mejor persona”.

Agregó que: “En mi vida han pasado muchas cosas: una separación, cambio de metas y buscar fortalecer mi amor propio son algunas de esas cosas. Todo eso me llevó a refugiarme en el boxeo que más que cuidar mi cuerpo, entrena mi mente, canaliza mis emociones, mis sensaciones y me da mucha disciplina”.

Ahora, junto a Rubén, un venezolano, campeón en su país, practica casi todos los días. Con varios chicos que ya tienen peleas profesionales, corre, se ejercita y enlaza todos sus conocimientos para sentirse íntegra. “Sigo siendo modelo, pero ahora me enfoco en mi faceta de madre, deportista y cheff. Todo lo uno y siento que ha sido una gran combinación porque mi cuerpo y mi mente siguen formándose y fortaleciéndose”, apuntó.

Con Rubén entrenan seis mujeres más, algunas para mantener su estado físico, pero Claudia lo hace para ir por más. “Me exigen como deportista de alto rendimiento. Si me sale una pelea, estoy lista para enfrentar a mi oponente, pero lo que más deseo es que las personas vean en mi un ejemplo de empoderamiento. Quiere transmitir todo lo que he aprendido no solo como modelo, cheff y boxeadora, sino como madre”, señaló.