“El Buzo” Aguirre podrá seguir cantando goles en el Jaime Morón

Acord Bolívar (Círculo de Cronistas Deportivos de Bolívar) celebró la decisión de un juez en el caso de Daniel Aguirre, periodista deportivo cartagenero quien podrá seguir ejerciendo sus funciones en el cubrimiento de los partidos del Real Cartagena en el fútbol profesional colombiano.

El juzgado quinto resolvió en primera instancia la acción constitucional de tutela, instaurada por Daniel Aguirre a la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano), a la que ordena en “un plazo de 48 horas levantar la sanción comunicada mediante oficio el 22 de noviembre de 2021 de restringir su ingreso al estadio de la ciudad de Cartagena”, dice el fallo.

Juan Carlos Revollo, presidente de Acord Bolívar, dijo que: “La sanción de la Dimayor se dio porque ‘supuestamente’, Aguirre, más conocido como “El Buzo”, instó al público a agresiones contra los directivos de Real Cartagena, en uno de los últimos partidos del torneo anterior cuando el periodista solo estaba exponiendo sus opiniones a cerca de la paupérrima campaña del club de fútbol profesional”.

Revollo agregó que: “este es un resultado supremamente importante para el futuro inmediato de nuestra agremiación. Esto en ningún momento se puede señalar de personalizar, las pruebas fueron contundentes, sea cual sea el estilo de expresión de Daniel, nunca se faltó a la verdad y la verdad os hizo libres. No obstante, que esta situación nos sirva de experiencia a todos. Esto ratifica nuestra unión de fuerzas. Yo siempre he pensado que él fútbol es un negocio privado, pero que aglutina masas y se convierte en interés público utilizando escenarios públicos en su mayoría, pero es nuestro deber decir la verdad de las cosas así muchas veces no les guste a los implicados”.

Así las cosas, el popular Buzo podrá seguir cantando los goles de su Real Cartagena del alma en su décimo año consecutivo en la Primera B.

Acord Bolívar es integrado por 35 periodistas deportivos que hacen parte de los diferentes medios de comunicación de la ciudad. Todos expresaron su solidaridad con Aguirre, quien oficia como narrador en las transmisiones de fútbol de La Hora del Buzo.