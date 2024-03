El curioso mensaje que le manda Juan José Salcedo a Teófilo y Sandoval

Sin embargo, la pregunta en boca de todos es si otros nombres destacados como Teo Gutiérrez y Luis ‘Chino’ Sandoval podrán igualar o superar los impresionantes récords de “Pitillo” en el Real Cartagena. Ante esta interrogante, Salcedo respondió con humildad y buen humor: “La verdad esperemos que no, y que el récord dure un poco más de años. Está difícil. Los tiempos han cambiado, yo marcaba goles y no jugaba mucho. Me ponían 15 minutos. Los partidos se apretaban y Eduardo Carrillo le decía al profesor que me metieran. Me tenían de cábala. Ahora los jóvenes tienen muchas más oportunidades, si yo hubiera jugado más, tendría más goles con el Cartagena”, dijo en una entrevista con el Gol Caracol.

Con la presencia de Salcedo en Orsomarso, este equipo sueña con hacer buena campaña en la segunda división en Colombia.