¡Nunca hay que rendirse!: Dónovan Solano y su Bate de Plata

Hace dos años no aparecía ni figuraba en las Grandes Ligas. No estaba en el radar, al menos no en ese momento. Pero no se dio por vencido, siguió luchando, creyó en sus condiciones y no bajó los brazos.

Esa es la historia del barranquillero Dónovan Solano, quien ganó el pasado jueves el Bate de Plata en las Grandes Ligas para entregarle una inmensa alegría a la fanaticada del béisbol colombiano.

En 2018, Solano apenas le alcanzó para disputar los entrenamientos primaverales con los Dodgers de los Ángeles y a finales de ese mismo año el barranquillero estampó su firma en Sacramento River Cats, perteneciente a las Ligas Menores y asociado a los Gigantes de San Francisco.

Gracias a su buen accionar, en el 2019 fue subido al equipo grande de Gigantes. Ahí, a sus 31 años, empezaría una nueva etapa en las Grandes Ligas luego de debutar en 2012 con Miami Marlins y también tener el gusto de jugar una temporada, la de 2015, con los Yanquis de Nueva York, poniendo números muy bajos, pero convirtiéndose en el primer pelotero colombiano en conectar un jonrón con los ‘Mulos del Bronx’.