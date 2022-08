El Elche desmiente interés del Villarreal por el colombiano Johan Mojica

El presidente del Elche español, Joaquín Buitrago, ha afirmado este miércoles que el club ilicitano no tiene conocimiento del posible interés del Villarreal por el internacional colombiano Johan Mojica, por lo que cuenta con el lateral para la presente temporada. Le puede interesar: ¿El colombiano Johan Mojica se queda o se va del Elche?

“Al Elche no le ha llegado nada. Han ido surgiendo noticias y rumores durante el verano, pero no se ha concretado nada y Johan se va a mantener en nuestro equipo. No esperamos que se marche”, comentó el dirigente a los medios durante la ofrenda del club a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Asunción, en la Basílica de Santa María. Le puede interesar: Barcelona está muy interesado en un jugador colombiano