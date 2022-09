El homenaje que La Araña le hizo en una foto a Pier Grazziani

“Ser portero es saber que eres el encargado de la seguridad de tu equipo esforzándose al máximo”. Así define Samuel Guerra la posición que ejerce felizmente con su equipo Talentos Cartageneros, actual campeón de la categoría sub-13 Élite de la Liga de Fútbol de Bolívar. Lea aquí: Pier Grazziani, talento y perseverancia en el arco de Alianza Petrolera

El título logrado, en el que además, junto a su compañero Keith Jiménez, se ganó la Valla Menos Vencida, quiso dedicárselo a alguien en especial. “Gracias, Pier Grazziani, por tu apoyo”, escribió Samuel en su muro de Facebook, en donde puso una fotografía, en donde le hacía una especie de homenaje al cartagenero que actúa desde hace varias temporadas como portero de Alianza Petrolera.

Lo de Samuel fue un gesto de agradecimiento, de valorar y recordar en un momento especial a quien de alguna u otra forma ha hecho parte de su crecimiento en el arco. Pier Luigi ha sido su ídolo y le ha acompañado en los últimos años.

“En mis cumpleaños, Pier me ha regalado video llamadas para felicitarme, me ha dado consejos, incluso me mandó unos guantes. Esas son cosas que uno nunca olvida”, dice Samuel, quien actualmente hace parte de la preselección Bolívar de fútbol infantil (13 años).

Grazziani, con la humildad que le caracteriza, respondió al mensaje en redes. “Felicitaciones, sigue así, con disciplina y mucho esfuerzo llegarás bien lejos”.

Samuel, desde hace muchos años, es conocido en el fútbol local como La Araña. Sus buzos de arquero tienen el símbolo de una araña. Ese es su sello., así se identifica

En el arco es un joven con enormes facultades, seguro, va bien a los centros, tiene buen achique y tremenda agilidad para volar de palo a palo.

“Samuel me recuerda a mí en mis inicios, es un joven con talento, que ama lo que hace, disfruta la posición de arquero y es muy disciplinado. Ese es un buen comienzo para poder pensar en algo grande a futuro. Le deseo muchos éxitos en su carrera”, recalcó Pier, quien se recupera satisfactoriamente de una lesión para volver al arco lo más pronto posible.

“Me alegra saber que inicia en un proceso de selección Bolívar, es una etapa muy linda, yo fui campeón de la categoría infantil y ese título siempre ha sido de mis mejores recuerdos y lo llevo en mi corazón”, remata Grazziani.

El popular Araña seguirá preparándose para llegar lo más lejos posible en el fútbol. Dejar el arco en cero es la meta que se pone día a día.

El dato

Lev Ivánovich Yashin, un soviético, conocido popularmente como la Araña Negra, ha sido el único portero en el mundo en ganar un Balón de Oro. Lo hizo en 1963. Fue elegido como el mejor portero del siglo XX.