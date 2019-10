El legendario Ronaldinho llegó a Bogotá para su partido con Santa Fe

El astro del fútbol mundial, el brasileño Ronaldinho, está en Bogotá. El exjugador realizó una rueda de prensa para dar detalles de lo que será su partido de despedida del balompié, portando la camiseta del Santa Fe, que será mañana, a las 7:45 p. m., en el estadio El Campín, frente a Atlético Nacional.

Los equipos estarán conformados por jugadores sub 20 y otras figuras como el exportero cartagenero Agustín Julio, René Higuita, Víctor Hugo Aristizábal y Camilo Zúñiga, entre otros.

La ex estrella del Barcelona dijo que “siempre me ha gustado el fútbol colombiano. Cuando era niño decía que era como Higuita, Valderrama, quienes ahora son mis amigos”. En el fin de semana estará en el Valle del Cauca, donde cerrará su visita a nuestro país jugando en el clásico América vs Cali.