El mexicano Sergio Pérez ganó la Pole en Miami

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) arrancará primero este domingo, por delante de los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) ,en el Gran Premio de Miami (EEUU), el quinto del Mundial de Fórmula Uno; que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadion de la citada localidad del estado de Florida.

‘Checo’ firmó este sábado su tercera ‘pole’ desde que corre en la F1 al dominar la calificación -interrumpida a falta de un minuto y 36 segundos, con bandera roja, a causa del accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari); y que ya no se reanudó- al cubrir los 5.412 metros de la calurosa pista construida alrededor del estadio de los Miami Dolphins -equipo de la NFL, la liga profesional de fútbol americano- en un minuto, 26 segundos y 841 milésimas, 361 menos que Alonso; y con 508 de ventaja sobre Sainz. Lea aquí: ¡Un hincha más! Jugador de la NFL posa con la camiseta del Real Cartagena

Que en la F1 cada vez se habla más en español sólo se le escapa a los más obtusos; pero la resolución de la cronometrada principal fue realmente sorprendente. Y Pérez intentará que, por primera vez en la historia, un mexicano lidere el Mundial de F1. Saliendo desde el primer puesto de la parrilla, escoltado por el doble campeón mundial asturiano -tercero en el campeonato, a 33 puntos de ‘Mad Max’- y del talentoso piloto madrileño de la ‘Scuderia’, quinto, con 34 unidades.

El bravo piloto tapatío cubrió los 5.412 metros de la calurosa pista construida alrededor del estadio de los Miami Dolphins -equipo de la NFL, la liga profesional de fútbol americano- en un minuto, 26 segundos y 841 milésimas, 361 menos que Alonso; y con 508 de ventaja sobre Sainz, que arrancará desde la segunda fila, al lado del danés Kevin Magnussen (Haas), cuarto tras el inesperado desenlace de la calificación que provocó el accidente de Leclerc.

Antes del percance del monegasco, todo apuntaba, no obstante, a una nueva exhibición de Verstappen. El nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos, que ya había marcado el mejor tiempo en los libres del viernes -justo por delante de Sainz- volvió a ser el más rápido este sábado por la mañana en el último entrenamiento libre, con cuatro décimas de ventaja sobre Leclerc y poco más de medio segundo sobre ‘Checo’; que si gana este domingo será líder del Mundial.

Carlos, a 590 milésimas del que fuera su primer compañero en la F1 -en 2015 y en Toro Rosso, actual Alpha Tauri- marcaba el cuarto crono de la última sesión de probaturas. En un circuito que debutó el año pasado, en una pista recién re-asfaltada, cada vez más rápida según pasa el tiempo va poniendo ; y en la que la gestión de los neumáticos será clave en la carrera de este domingo. Eso, si no llueve. Algo que no es de descartar

Al igual que el viernes, los Red Bull y los Ferrari -que en Miami estrenaron suelo en sus SF-23- se ubicaron en los cuatro primeros puestos del último libre. Alonso, quinto el viernes, no pasó del duodécimo -a un segundo del doble campeón mundial neerlandés-, en la tercera sesión de pruebas. Con un Aston Martin que, en manos del genio astur -que admitió que no esperaban este resultado- ha causado sensación en el arranque de temporada, pero que a Florida no ha traído avances significativos. Y que, sin embargo, arrancará

El canadiense Lance Stroll, nuevo compañero de Alonso en Aston Martin, y el inglés Lando Norris (McLaren) quedaron eliminados en la primera ronda (Q1), en la que también quedó fuera el único estadounidense de la parrilla, Logan Sargeant (Wiliams), debutante este año en la F1 y que no pudo darle una alegría añadida al animoso público local.

Verstappen fue el más rápido del primer acto, con 323 milésimas de ventaja respecto a Carlos, que marcó el segundo crono; con Leclerc y ‘Checo’ con exactamente el mismo tiempo -el tercero- a tres décimas y media del líder del Mundial; y Alonso duodécimo, a ocho décimas.