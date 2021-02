El ‘Pirata’, un hincha que extraña al Real Cartagena

“Sigo al equipo desde la distancia, no puedo entrar al estadio por lo de la pandemia. Esto es duro porque no tengo patrocinio, para los partidos me ganaba mi plática haciendo publicidad”, dijo Wílmar, quien vive en Daniel Lemaitre y quien se ha visto afectado por la pandemia.

“Anhelo que Real Cartagena suba a la A lo más pronto posible”, añadió.

Una vida de mascotas

Por ser el ‘Pirata’ del Real Cartagena, a Wílmar de Jesús se la han abierto varias puertas, ya que lo han contratado como la mascota de varios eventos deportivos.

“Fui la mascota de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se hicieron en Cartagena en el 2006, también fui ‘Cartacho’, la mascota de los Juegos Deportivos Nacionales del 2019 que realizaron aquí en Cartagena y Bolívar”, expresó este hombre, que cuando se quita el disfraz, se convierte en un líder comunal de su sector.

“Aquí donde me ven trabajo por mi barrio, por mi comunidad”, agregó el famoso ‘Pirata’, un hombre que se las ingenió para seguir al ‘Realito’ de una manera particular.