“El Real Madrid es un equipo que me encanta”: Endrick, la gran promesa

El brasileño desvela también que el año que viene no será la primera vez que vista la elástica madridista, pues tuvo la oportunidad de hacerlo cuando asistió a un campamento del Real Madrid en Brasilia con apenas ocho años.

“También miré los brasileños que han jugado como Ronaldo, Vinicius ahora, Rodrigo, Éder (Militao)... Entonces como vi a mis ídolos jugar allí, como vi la historia del Real Madrid, me interesé aún más. Me interesé por el club más grande de Europa. Entonces vi como un reto para mí intentar jugar en el Madrid, que era el equipo que siempre quise. Jugar para el Real Madrid. Por eso opté por elegir el Real Madrid. Yo siempre quise ir allí”, añade.

“El Real Madrid es un equipo que me encanta. El equipo que crecí viendo jugar. Crecí viendo a los ídolos del Real Madrid y cuando me empezó a gustar más fui a buscar más de la historia, comenta”. Lea aquí: Campeón del mundo con Argentina está en Cartagena de vacaciones

El joven brasileño, con 15 años ya firmó su contrato con el Real Madrid, tras acuerdo también con el Palmeiras, a cambio de 35 millones de euros fijos, más 25 en variables, aunque hasta el verano de 2024, cuando cumpla 18 años, no pasará a formar parte de la plantilla madridista.

“Vinicius es amigo mío. Pude pasar las vacaciones con él, pude verlo y hablar con él. Me dijo muchas cosas del Real Madrid. Me dijo que voy a estar bien. Es un mensaje muy bueno sabiendo que es la palabra de un jugador que está ahí y además brasileño también. Por jugar allí se convierte en un ídolo para mí. Puede convertirse en un espejo para muchas personas. Su palabra me dio aún más fuerza para cerrarlo con el Real Madrid”, indica.

El futbolista no le da importancia a jugar con jugadores que le doblan la edad y muestra su agradecimiento al Palmeiras, equipo al que se sumó cuando apenas tenía 11 años.

“Palmeiras es el club más grande de Brasil y el Real Madrid el club más grande de Europa. Estoy feliz por poder jugar en los dos clubes más grandes. Palmeiras, como saben, me buscó cuando era un niño y estaba abajo del todo. Pude crecer con ellos, pude crecer desde la base, pude jugar, jugar en Palmeiras y conocer a la afición. Gracias al Palmeiras también porque si no es por ellos yo no estaría aquí y con la realidad de jugar en el Real Madrid”, subraya.