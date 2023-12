El retiro de la exitosa Mariana Pajón no está cerca

La múltiple medallista antioqueña Mariana Pajón tuvo que salir a desmentir los rumores que aseguraban su retiro de la práctica profesional del BMX a sus 32 años. A continuación sus palabras.

“¡No he anunciado mi retiro! Me retiraré cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mi la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar”, escribió la triple medallista olímpica en su cuenta de X (antes Twitter). Lea aquí: Kevin Mier, nuevo arquero del Cruz Azul de México

Los rumores vienen desde la entrevista que dio en el programa “Desnúdate con Eva”, que es dirigido por la periodista española Eva Rey. Ahí, dijo que “lo único fijo es que seré mamá pronto, ya que Vincent me pidió que hagamos familia hace rato y yo también creo que ya es hora de tener una”.