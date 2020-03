‘El Rey’ Salomón tiene en el hielo a su nuevo amor

“De acuerdo a cómo me sentí rodando sobre el hielo sería capaz de arriesgarme por ese sueño, de pronto para 2022 está muy justo el tiempo y un poco complicado, pero para 2026 sería un gran proyecto”, recalcó.

En la prueba de los mil metros, el juvenil estuvo a punto de hacerse al oro, pero faltando una curva no pudo controlar la velocidad y se fue al piso, en una clara muestra que si perfecciona sus movimientos podría tener en el patinaje sobre hielo una opción de vida con mucho éxito.

La diferencia

Buena adaptación

Pese al poco tiempo que tuvo a Salomón le fue muy bien en su primer contacto con el hielo.

“Tuve una muy buena adaptación, creo que lo más complicado para mí fue la técnica de hielo porque hace que me pueda caer o no tener un buen rendimiento, pero es por ya tener ese chip de venir patinando toda una vida en ruedas. Sin embargo, para ser mi primera vez, me fue bien, muy bien”.