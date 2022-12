El sueño que tiene la primera maestra de Messi

“Antes de morirme me gustaría abrazarte”. Esta es una de las conmovedoras frases que escribió Mónica Dómina en su carta hacia Lionel Messi, la estrella del fútbol que jugará este domingo la final del Mundial contra Francia en Qatar, quizá su último juego, en un certamen de este nivel, con la Selección Argentina. Lea aquí: Mundial de Qatar: Estos han sido los momentos más importantes

En charla con el programa Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, Mónica Dómina, la primera profesora que tuvo Lionel Messi en la escuela General Las Heras de Rosario, leyó el emotivo mensaje dedicado al astro del balompié, a quien tuvo como alumno desde el grado primero hasta el tercero.

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije, ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, expresó Dómina antes de leer su escrito.

La carta de la primera maestra de Messi

“Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies.

Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias.

Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad.