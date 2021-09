El trabajo y la unión, clave del éxito la selección Colombia de voleibol

EXCELENTE PREPARACIÓN

“Sabíamos que era difícil, pues Brasil, Perú, Argentina, Chile y Perú vinieron con sus mejores equipos para este torneo. La preparación de nosotras fue muy buena, estuvimos unidas de principio a fin y eso fue vital para lograr la meta”, dijo Marín, agregando que “se debe seguir trabajando para mejorar aspectos técnicos y tácticos, el Mundial nos espera y tendremos que esforzarnos más ahora”.

Se sintió muy bien con el rendimiento que mostró. “Los dos primeros partidos me costó un poco adaptarme por el calor, el balón se me resbalaba, llevo cuatro años consecutivos siendo la mejor lanzadora del Suramericano y esta vez no fue la excepción”, recalcó Marín.

María Alejandra afirmó que está muy optimista sobre lo que pueda lograr Colombia en el evento internacional del próximo año.

“Ahora cada jugadora se marcha para su equipo, nos volveremos a reunir próximamente con Colombia para prepararnos para el Mundial. Creo que en el Suramericano demostramos de lo que somos capaces, le ganamos a Brasil, que es el actual subcampeón olímpico y creo que podremos hacer un gran papel en ese Mundial”, finalizó la excelente jugadora.

CORAJE Y FORTALEZA MENTAL

Oriana Guerrero también tiene una sonrisa de oreja a oreja. “Nunca renunciamos a la posibilidad de ir al Mundial, a pesar de la derrota ante Perú seguimos unidas en busca de nuestro objetivo. La victoria ante Brasil es algo sin precedentes, fue un partido de mucho coraje y fortaleza mental. A Brasil pudimos neutralizarlo con un saque agresivo y direccionado y con un juego de variantes que dejaba mal parada a su defensa”.

Guerrero tiene claro la dimensión de lo logrado ante Brasil y el cupo a ese mundial.

“Es un torneo histórico, que marca un antes y un después en el voleibol colombiano porque logramos meternos entre los mejores del voleibol mundial. Era un sueño, se trabajó muy duro para esto y lo pudimos lograr.

CÓMO CLASIFICAMOS

La clasificación al Mundial se dio porque Colombia subió a la casilla 19 del escalafón, con un total de 169 puntos.

A la Copa Mundo de 2022 clasifican 24 selecciones: dos locales (Países Bajos y Polonia), el campeón vigente (Serbia), 10 equipos que salen de los campeones y subcampeones de cada confederación (dos por continente) y quienes ocupen desde la casilla 11 hasta la 20 en el ranking.