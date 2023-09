El Universal, finalista del Premio Nacional de Periodismo Deportivo

“Fueron unas excelentes crónicas. Felicitamos a los ganadores y nominados y también a los que participaron. A estos últimos que sigan insistiendo par a seguir destacando el periodismo deportivo colombiano”, dijo Fausto Pérez Villarreal, presidente del jurado.

En la categoría radio también hubo muchas postulaciones, peros los finalistas fueron: Alberto Mercado y Jairo Chávez Ávila de RCN Radio, con el trabajo: “Antonio Cervantes, golpes de medio siglo”; Gonzalo González y Rodolfo Sarmiento del programa Fútbol y Deportes de América de Bogotá, por el trabajo. “Millonarios, 77 años de ayer y hoy”; Danilo Gómez Herrera, de Múnera Eastman Radio de Medellín , por el trabajo: “Alejandro Restrepo”; Ricardo Ordóñez Simonds de Coopercom Radio de Barranquilla por el trabajo: “Campeón sin corona”; Elkin José Villa, de la Cadena radial Júpiter de Medellín, por el trabajo “Las voces del deporte”; Fabián Blanco de Radio Melodía y Extratiempo de Bucaramanga, por el trabajo: “Vengan y me matan”. Le puede interesar: Linda Caicedo, nominada al premio The Best de la FIFA

El ganador fue Ricardo Ordóñez Simonds de Coopercom Radio de Barranquilla por el trabajo: “Campeón sin corona”. Donde se evidencia que para elaborar una gran crónica no se necesita el protagonista célebre ni victorioso, ni que la historia sea de actualidad. Se trató de un exboxeador que perdió luego de ser objeto de un robo escandaloso en una pelea efectuada hace cerca de 30 años, constituye la trama del trabajo periodístico. Sobre Éder González.