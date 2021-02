El venezolano Alfredo Zárraga fue firmado por los Cachorros

La organización de los Cachorros de Chicago firmó en Cartagena al lanzador venezolano Alfredo Zárraga de 20 años.

La firma se realizó el 29 de enero en Iderbol, bajo la coordinación del cazatalentos cartagenero, de esa organización, Manuel Esquivia.

“Estoy muy emocionado, cuando firme sentí una gran emoción y un gran alivio por todas las cosas que me han pasado”, dijo el jugador.

Según Esquivia, “Alfredo Zárraga es un lanzador muy interesante, tiene una velocidad entre 93 y 95 millas, tiene una curva bastante potente y un cambio con buen movimiento que saca de paso a los bateadores. Fue muy bueno haber conseguido a este prospecto, pues es una oportunidad que él estaba buscando desde hace mucho tiempo, y nunca dejó de trabajar. Muchos lo descartaron por su edad, pero nuestra organización cree más en el talento y estamos seguros que va hacer un buen trabajó”., expresó Esquivia. Zágarra está en Cartagena porque la persona que lo trajo acá lo dejó botado acá y fue ayudado por su ahora agente , la señora Marvel Arroyo.

La perseverancia, la disciplina, la paciencia y el deseo de salir adelante fueron los aspectos que motivaron al prospecto venezolano a sortear una serie de dificultades increíbles, pero que por fortuna las venció y ahora sueña con ser grandes ligas.

Zárraga comenzó a jugar pelota desde muy temprana edad en su natal Venezuela. Cuando fue puliendo sus habilidades su deseo era ser lanzador. Desafortunadamente en su etapa de niñez y adolescencia la naturaleza no lo premió con un buen físico, pues era muy pequeño y delgado.

Por esa razón los instructores le decían que no podía ser lanzador, que tenía que jugar otra posición.

Estuvo en varias escuelas o academia de béisbol y en casi todas el discurso fue el mismo y eso le trajo mucha tristeza, al punto de querer dejar la pelota.

La motivación de su familia fue fundamental para que siguiera luchando por sus sueños.

Comenzó a trabajar fuerte en lo físico para ganar masa muscular con el fin de aumentar las millas en su recta y lo fue logrando.

Tuvo la oportunidad de ir a probarse a República Dominicana con la organización de los Reales de Kansas, pero pese a realizar un buen trabajo, según contó, no fue tenido en cuenta y lloró mucho.

“Lancé diez juegos, no permití carreras, me fue muy bien y yo estaba contento porque pensé que me iban hacer el contrato hasta que me llamaron un día a la oficina y me dijeron ya te tienes que ir, y yo quedé muy sorprendido”. Eso me desmotivó mucho y lloré bastante”, expresó Zárraga.

Siguió trabajando, realizó otro chequeo esta vez con Texas, pero se repitió la película, pese a lanzar lo que ellos le pidieron tampoco lo llamaron.

Llegó a Colombia el año pasado en compañía de otros compatriotas suyos para realizar un NBS en Turbaco y la persona que los llevó los dejó botados literariamente.

La señora Marvel Arroyo Bustamante se percató de la situación y le brindó ayuda a los niños pequeños para que se pudieran regresar a Venezuela y a Alfredo Zárraga por ser ya mayorcito lo acogió en su familia y lo integró a su academia.

El resto ya es historia. Zárraga entrenó fuerte y pudo cumplir su primer sueño de firmar. Los Cachorros de Chicago sí creyeron en él y le dieron la oportunidad.