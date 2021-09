Eligen junta directiva para la nueva Liga de Boxeo de Sucre

Tal como estaba previsto, el pasado miércoles 9 de septiembre de 2021, en una asamblea extraordinaria convocada por un comité proliga, avalado por la Federación Colombiana de Boxeo, fue elegida la junta directiva de la nueva Liga del departamento de Sucre.

El órgano de administración de la naciente rectora mariscal quedó integrada por cinco profesionales ampliamente conocedores de la actividad boxística, la mayoría de ellos oriundos del municipio de San Onofre, en otrora una de las principales canteras de pegadores en Colombia.

Los elegidos son: Faider Hernández, tecnólogo en Educación Física y ex boxeador; Mauricio Morales Villalobos, abogado; Celso Ortega Berrío, docente y ex boxeador; Odrin Bello, tecnólogo en Educación Física y ex boxeador y José Teherán Alviz, ex director del Imdes San Onofre.

Este selecto grupo de dolientes del pugilismo sucreño resultó de una elección celebrada en el Salón Corcovao de la Gobernación de Sucre con la voz y voto de los delegados de los diferentes clubes de boxeo, actividad que tuvo la supervisión de Gustavo Morales, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Boxeo y Jaime Romero David, funcionario de Inder-Sucre.

Los nuevos dignatarios representarán a la Liga de Boxeo de Sucre durante un periodo de cuatro años y deberán trabajar en la promoción de la práctica de este deporte en sus diferentes categorías y coordinar los procesos de preparación de seleccionados departamentales con miras a competencias de carácter nacional.

En una reunión posterior, los mencionados se repartirán los cargos y en un acto sencillo les tomarán un juramento con el cual se comprometerán a realizar de manera transparente y pulcra, las labores para las cuales fueron seleccionados en pro de la disciplina deportiva.

En la elección votaron los delegados de los clubes de Sincelejo, San Marcos, Santiago de Tolú y San Onofre.

El departamento de Sucre tenía prácticamente siete años sin una cabeza que condujera los destinos de su boxeo, debido a rencillas entre sus dirigentes, las cuales no permitieron la promoción y el desarrollo de este deporte.

Con la conformación de la nueva rectora mariscal, Sucre podrá participar nuevamente en los diferentes torneos nacionales como miembro de la Federación Colombiana de Boxeo. Cabe anotar que desde este año Sucre viene actuando en los campeonatos nacionales, pero como invitado.