En Cartagena hay mucho talento: Samuel McVey

Colombia se ha convertido desde hace varios años en un destino muy apetecible de buenos prospectos en el béisbol.

Numerosas organizaciones del béisbol organizado y agentes independientes siempre están visitando al país para chequear el material colombiano.

El fin de semana llegó el agente estadounidense Samuel McVey, quien realizó varios ‘tryout’ a peloteros colombianos y venezolanos en Barranquilla y Cartagena.

McVey tiene un doctorado en liderazgo educativo en la Universidad del Sur en California y dos maestrías en liderazgo educativo y enseñanza de segundo idioma.

¿Dónde queda

su academia?

-Estamos en Colorado, en el estado de Nueva York, pero nuestro proyecto es más internacional. Estamos en el proceso de poner una academia en San Pedro de Macorís, República Dominicana.

¿Qué vio en los ‘tryouts que hizo en Barranquilla y Cartagena?

-Lo que veo es que aquí en la Costa hay mucho talento, especialmente en Barranquilla y Cartagena.

¿Ha podido contratar algunos muchachos de acá?

-Sí. Nosotros le dimos dos becas a los peloteros colombianos, uno es de Medellín, de 15 años y el otro tiene 17 y es de Cartagena. Ahora mismo ellos están estudiando y entrenando en San Pedro de Macorís.

¿Piensa establecer una academia aquí en Cartagena?

-Es una idea que he pensado porque me gusta mucho Colombia, me gusta la cultura de aquí, aveces he pensado en vivir acá. Es una idea que me gusta mucho, no sé vamos a ver.

¿Cuándo regresa a Colombia a ver más peloteros?

-Yo estaría otra vez en Colombia a finales de Junio o comienzos de julio. Si puedo regresaría más pronto.

¿Para esa fecha de regreso a Colombia vendría a chequear o a firmar algún jugador?

-Nosotros como organización hemos visto entre ocho o doce prospectos. Yo como tengo un doctorado en liderazgo ejecutivo, puedo decir que ellos tienen un buen futuro en el béisbol.

¿Con usted vinieron unos instructores, quiénes son?

-Mi equipo lo conforman Juan Motta, que es mi director de operaciones en República Dominicana y otros instructores de Venezuela.