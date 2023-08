En Junior no gusta la mano dura; ¿seguirá la recocha de siempre?

A ‘Bolillo’ no le acompañaron los resultados y se fue sin pena ni gloria porque la afición de Barranquilla es ganadora y no resiste ver a su equipo amado de capa caída.

Este tipo de acciones en un club no gusta mucho normalmente en los trabajadores, que son el pulmón del mismo. Lea aquí: “Pensamos seguir con “Bolillo”, pero el ambiente estaba pesado”: Fuad Char

Y en la debacle de Gómez en su estadía en Junior pudieron pasar tres cosas.

La primera es que los refuerzos que trajo no funcionaron, no contrató a jugadores de primer nivel y por eso no rindieron.

La segunda es que el equipo, sobre todo la base del plantel que ya estaba, se le paró, no quiso caminarle para presionar por su salida.

Y la tercera pudo ser las dos cosas. Se rajaron los refuerzos y tenía resistencia de parte de un grupo del plantel.

Es verdad que un gran referente, el principal, Juan Fernando Quintero sale del club por diferencias con Gómez, pero aún así el equipo que quedó tenía para hacer medianamente digno, lo cual no ha sucedido. ‘Bolillo’, un técnico que ha dirigido en mundiales y tiene grandes conocimientos como entrenador, se va por la puerta de atrás de Junior.

Llega Arturo Boyacá, un entrenador que ya dirigió al equipo en ocasiones anteriores. La pregunta es si sigue le recocha en Junior, un club acostumbrado a participar en el torneo entrenándose de una forma bastante diferente a los demás en Colombia.