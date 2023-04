En vivo: Manchester United vs. Sevilla en la Europa League

El técnico vasco, con un ojo puesto también en el trascendental partido por la permanencia que jugará el domingo en Mestalla ante el Valencia, viajó a Manchester con una convocatoria sin grandes novedades sobre la utilizada el pasado viernes en Sevilla ante el Celta (2-2), sólo con la presencia del argentino Lucas Ocampos, que estaba sancionado, y la ausencia del senegalés Pape Gueye, quien no está inscrito en este torneo.

Ahora toca el Sevilla, un adversario muy preocupado con LaLiga pero del que no tiene un buen recuerdo el cuadro inglés después de que lo eliminara en los octavos de la Liga de Campeones en la temporada 2017-18 tras empatar a cero en el Sanchez-Pizjuán y perder la vuelta (1-2) en Old Trafford.

El Manchester United recibe el jueves al Sevilla en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, eliminatoria en la que el equipo inglés parte como claro favorito ante el español, que esta temporada muestra mucha inestabilidad y que en la competición doméstica lucha por no descender, aunque en el currículum de los hispalenses figura que son los ‘reyes’ de este torneo con seis títulos de campeón.

Mendilibar, que afronta su tercer partido como sevillista, el primero europeo después de debutar hace dos jornadas en LaLiga en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz (0-2), tampoco puede contar con el extremo mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona, que fue el otro de la plantilla descartado en la lista de inscritos para la competición europea.

Tecatito, independientemente de que no podría jugar ante el United, no estuvo en la convocatoria para el partido ante el Celta, al igual que el centrocampista Joan Jordán, ambos por mermas físicas de las que aún no se han recuperado.

Sí vuelve a citar al central brasileño Marcao Teixeira, el defensa neerlandés Karim Rekik y el mediapunta argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez tras superar lesiones de larga duración, aunque parece aún precipitado que puedan jugar el jueves desde el inicio.

Ante el United es posible que Mendilibar vuelve a contar para la titularidad con el meta marroquí Yassine Bono, al que le ha quitado el sitio en los dos anteriores partidos de LaLiga el serbio Marko Dmitrovic, al que el preparador vasco conoce bien de la etapa de los dos en el Eibar.

Por lo de más, es posible que no haya muchos cambios en relación a la alineación titular utilizada ante el Celta, aunque la ausencia de Pape Gueye puede hacer que Gudelj se adelante deje el puesto de central al francés Tanguy Nianzou o incluso a Marcao y que Ocampos ocupe el extremo derecho en lugar de Suso Fernández.

Como favoritos de la competición, la Liga Europa casi más una obligación que una ilusión para el Manchester Unied, que ve en ella una oportunidad más por si falla el plan de clasificarse a ‘Champions’ a través de la ‘Premier League’.

La fiera competencia de Newcastle y Tottenham en la liga obliga al United a no descuidar Europa y a aspirar a un doblete que sabría a gloria tras casi seis años sin besar un solo título. Tras la conquista de la Copa de la Liga, la ‘Europa League’ redondearía la temporada de la vuelta del mejor United.

Los ‘Diablos Rojos’ tienen un balance esta campaña muy positivo ante los españoles, con cuatro victorias, un empate y un partido perdido. Sin embargo, la última derrota en casa de la temporada fue precisamente ante la Real Sociedad, en el lejano ya pasado septiembre. Desde entonces, el United solo ha permitido dos empates en su feudo.

Eso sí, este jueves en Old Trafford no podrán contar con su mejor goleador, ya que Marcus Rashford se lesionó el fin de semana contra el Everton y está descartado para la ida. Lo positivo para el equipo del neerlandés Erik ten Hag es que ha vuelto el exsevillista Anthony Martial para sustituirle y que el francés ya marca vio puerta contra el Everton.

También volverá al once inicial el brasileño Carlos Henrique Casemiro, sobre el que pesa una sanción de cuatro partidos en la Premier League, y también exmadridista Raphael Varane, suplente el fin de semana para darle descanso.

La duda de Ten Hag está en el lateral derecho, puesto que Luke Shaw se lesionó hace una semana, se perdió el encuentro ante el Everton y es una incógnita para este jueves.

Alineaciones probables:

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Sancho, Antony Matheus y Anthony Martial.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Nianzou o Marcao, Acuña; Fernando, Gudelj; Ocampos, Lamela, Bryan Gil; y En-Nesyri.