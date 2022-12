En vivo: Serbia vs. Suiza, Mundial Qatar 2022

Aquel encuentro, disputado en el estadio de Kaliningrado, sirvió como venganza para Shaqiri y Xhaka, que tenían presente el daño que Serbia les había hecho durante la guerra de Kosovo a finales de los 90 y el no reconocimiento de la independencia de Kosovo después de diez años.

En la victoria por 2-1 de los suizos, lo menos importante fue el resultado. Con el primer gol Xhaka entrecruzó sus manos y simuló un águila de dos cabezas volando; con el segundo, el del triunfo, Shaqiri hizo lo mismo. ¿Por qué? No era un gesto gracioso, ni una apuesta perdida, ni un recado a algún compañero. Era un mensaje político.

Esto era de especial dolor para Shaqiri, cuyo padre fue apaleado y detenido por yugoslavos al promover la independencia de la región. El futbolista no escondía sus orígenes, los lucía orgulloso. Una bandera de Kosovo adornaba su bota izquierda, junto a la suiza, mientras que nunca obvió su deseo de jugar con Kosovo, posibilidad que la FIFA desestimó cuando en 2016 Kosovo formó su equipo y el organismo declaró que no podría hacer el trasvase, al ya haber jugado para una selección.

"Mis padres son de ahí, no me importa cuál fuera el rival", dijo Xhaka. "Fue por pura emoción, no quiero hablar de política", añadió Shaqiri, que se marchó del campo con el dedo pulgar hacia arriba, apuntando a la afición serbia.

“No puedo hablar del gesto, me temo. Somos futbolistas, no políticos”, explicó el por entonces jugador del Stoke City.

Shaqiri y Xhaka no eran los únicos jugadores de aquella selección suiza con pasado kosovar o albanés. Valon Behrami nació en Kosovo y lleva tatuada una bandera de este país en el pecho, Blerim Dzemaili nació en Albania, cerca de la frontera con Macedonia del Norte. Todos apoyaron la independencia de Kosovo.