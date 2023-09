En vivo: Uruguay vs. Chile, partidazo en las Eliminatorias

La selección de Chile arribó a Montevideo sin Alexis Sánchez, quien se perderá por una lesión el partido frente a Uruguay en el cierre de la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

Tras cerca de dos horas de vuelo, el avión que trasladó a la Roja desde Santiago aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde la plantilla se trasladó a un hotel ubicado en el barrio montevideano de Pocitos.

Allí los jugadores fueron recibidos por un grupo de chilenos vestidos con camisetas de la selección y agitando banderas que se acercaron a saludarlos.

Tras advertir que el cuerpo técnico seguía con precaución el estado físico de Sánchez, quien el martes arribó a Santiago para comenzar a trabajar junto a sus compañeros, el seleccionador, Eduardo Berizzo decidió excluir al atacante de la expedición a Montevideo.

Por contra, viajaron tres de los referentes que tiene el equipo chileno: el central Gary Medel y los centrocampistas Charles Aránguiz y Arturo Vidal, de quien Federico Valverde habló este miércoles durante una rueda de prensa.

“Chile es un bueno equipo con buenos jugadores. Yo siempre he admirado a Vidal, me parece uno de los mejores jugadores de Sudamérica y también del mundo. Siempre he intentado verlo por la televisión y aprender muchas cosas de él. Es un volante que juega casi en mi misma posición”, aseguró el jugador del Real Madrid.