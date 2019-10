Esa medalla de oro se queda en Bolívar: Zunilda Mendoza

No hay ningún deportista en Bolívar que tenga más participaciones en los Juegos Nacionales que ella.

El próximo 15 de noviembre cuando se inauguren las justas, Zunilda Mendoza acumulará su participación número 9 en el certamen deportivo más importante del país.

Tiene 51 años, es el referente del sóftbol femenino de Bolívar, una líder natural, que siempre irradia energía positiva y le marca el camino a seguir a sus compañeras.

En los últimos tres Juegos Nacionales, Bolívar ha sido campeón en el sóftbol femenino. “Todas las rivales vienen a tratar de despojarnos del trono, pero esa medalla de oro es nuestra y nadie nos las quita”, dice con una seguridad única esta deportista que es un ejemplo a emular, toda una guerrera de mil batallas, dispuesta a defender con gallardía una vez más los colores de su departamento.

Toda la vida ha tenido una fuerza descomunal, de ahí que a su avanzada edad todavía infunda respeto entre sus compañeras y rivales.

“Estamos entrenando fuerte en El Campestre todos los días en horas de la tarde. Sigo con las mismas ganas de siempre, estoy chocando la bola bien, espero ayudar a ganar a Bolívar, me conservo bien, estoy lista”, agrega Zunilda mientras observa fijamente el bate antes de iniciar una sesión más de entrenamiento.

Tiene un cuerpo prodigioso, envidiable, así lo reconoce. “Mi fuerza es natural. Me alimenté con puro pescado, no comí mucha carne ni tampoco tomé vitaminas porque siempre he pensado que eso engorda y es perjudicial”.

Las competencias se realizarán en el estadio de sóftbol Argemiro Bermúdez de Chiquinquirá. “Nunca he pegado un jonrón en este estadio, sería bueno sacar la bola del parque en estas justas. Siempre he tenido poder en el bate, voy como bateadora designada, estaré concentrada en ayudar en lo ofensivo y en animar a mis compañeras, la casa hay que hacerla respetar”, comenta.

¿Qué departamentos quieren acabar con el reinado del sóftbol femenino de Bolívar?

- Sucre, Valle y Antioquia son selecciones que vienen fuertes, nos tienen ganitas, pero se van a quedar con las ganas, acuérdate de estas palabras que hoy te digo. Quiero retirarme de Bolívar ganando un oro más, a lo grande.

¿Retirarse?

- Sí. Ya pasé los 50, estamos hablando de sóftbol competitivo, de alto rendimiento, ya el cuerpo no da para tanto. Para estos Juegos me siento bien y los jugaré dejando el alma y corazón en el campo.

¿Qué recuerda de la primera vez que representó una selección Bolívar?

- Fue a los 16 años. Me inicié como tercera base en un nacional en Medellín. Ahí me bautizaron ‘Chocolotazo’. No fui inicialista, en un juego entre Bolívar y San Andrés, como era novata me tocó esperar en la banca, hasta que no aguanté más. Yo misma anuncié el cambio, le quité el bate a Rita Carrasquilla, la champion bate en ese entonces, me paré en el plato y en ese primer turno con Bolívar conecté jonrón. Ganamos 5-3.

¿Cuántos Juegos Nacionales ha ganado con Bolívar?

- Fui campeona de Juegos Nacionales en 1996 en Bucaramanga, 2004 en Bogotá, 2008 en Cali, 2012 en Montería y 2015 en Chocó.