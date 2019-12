Escenarios deportivos, el gran legado de los Juegos

Cartagena y varios municipios de Bolívar quedaron con una excelente infraestructura deportiva, la cual permite presagiar cosas buenas siempre y cuando se garantice el mantenimiento de los mismos. Tras ser cuartos en los Juegos, Bolívar debe seguir aspirando ahora a avanzar más, no puede retroceder.

‘La Chechi’, bien

Quedó pendiente

Lo que más dolió

¿Y el béisbol? Decepcionó en los Juegos Nacionales, en donde apenas le alcanzó para ser bronce. Los amantes de la pelota caliente aún no le perdonan a Bolívar no conseguir el título en casa. La herida sigue abierta, el dolor no cesa en los bolivarenses.



Se rajaron

El boxeo, uno de los deportes más queridos, apenas le alcanzó para dar dos bronces. Falta mucho trabajo para volver a ser grande en Colombia.

Balonmano prometió dos bronces y se fue con las manos vacías. Aquí falta mucho para lograr la masificación de este deporte que no va en su mejor dirección. Se esperó más en los Juegos de deportes como el futsala y el karate do. Ambas disciplinas se asomaron en el año, pero al final les faltó. El futsala fracasó totalmente y el karate dio un solo oro. Del billar se espera que se logre una verdadera masificación en Cartagena y Bolívar para las próximas competiciones.