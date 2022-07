Estadio de fútbol de San Fernando: ¡Y siguen jugando en una charca!

Pasan los días y el peligro aumenta en la cancha de fútbol de San Fernando, un escenario que, ante el mal estado en el se encuentra, pide a gritos que lo cierren, mientras que deciden arreglarlo para el beneficio de la familia del fútbol menor y de la comunidad del barrio y sus alrededores.

El domingo anterior, con lluvia y todo, en el escenario se jugó un partido entre Academia de Crespo y La Masía, en desarrollo del Torneo Nacional de Fútbol Sub-17.

Crespo ganó 1-0 con anotación de Carlos Baldovino, en un partido disputado en la que ahora, en el mundo del fútbol local, se le conoce como ‘La Charca’ de San Fernando.

La imagen de este juego se hizo viral en las redes sociales. Una cancha llena de charcos, en la que el futbolista no se sabe si patear el balón o nadar, es lo que se observaba en la nueva fotografía de un estadio, en el que se formaron grandes futbolistas bolivarenses que luego nos representaron de muy buena forma en el balompié profesional. Lea aquí: ¡Qué vergüenza!: ¿cancha o piscina de San Fernando?

La cancha sintética del estadio San Fernando está en pésimas condiciones y empeorando. No es garantía para ningún futbolista jugar ahí. El drenaje no funciona.

Desde hace varias semanas, padres de familia, algunos dirigentes, entrenadores y hasta concejales han sentado su voz de protesta ante el Ider, ente que administra este estadio, para que lo cierre mientras que consigue los recursos para arreglarlo, pero la realidad es que se sigue jugando ahí, exponiendo todos los días a quienes sueñan con ser profesionales en el mañana.

“Yo soy padre de familia de un futbolista y mi hijo tiene sueños de llegar a la profesional, así como él hay miles de futbolistas en Cartagena, pero en lo que se debe tomar conciencia es que una grave lesión, ocasionada por el mal estado de este escenario, le puede robar los sueños a estos grandes talentos que existen en Cartagena y Bolívar. Invito a los padres de familia a no dejar jugar en San Fernando a sus hijos hasta que la cancha no se arregle”, dijo Robinson Patterson, quien es muy conocido en el balompié local.

Pier Luigi Grazziani, arquero del Alianza Petrolera, formado en la antigua cancha de San Fernando (cuando se jugaba en la arena), también mostró su inconformidad.

“Esa cancha no sirve, no tiene la arena, el caucho que va encima, se ve que están jugando sobre el cemento y eso hace mucho daño a las rodillas y meniscos de los niños o jóvenes. El arquero debe sufrir mucho porque cae sobre el cemento. Nuestros deportistas no pueden jugar ahí”, afirmó Grazziani.

Desde el Ider se dice que ya se tiene claro el diagnóstico de lo que requiere la cancha del estadio de San Fernando y que se están gestionando los recursos para recuperar el escenario. Aún no hay fecha de cuándo comienzan los trabajos.

No hay canchas

Lamentablemente en Cartagena, una ciudad en la que el fútbol ha crecido mucho, hay muy pocas canchas. Más de 14 mil futbolistas participan en los torneos de la Liga, en donde los fines de semana se queda la mitad sin jugar, debido a que no se puede programar a todos los equipos ante la falta de escenarios.

Desde hace unos 15 años, la familia del fútbol de Bolívar ha pedido a las diferentes administraciones que se construya un complejo, con varias canchas, para seguir desarrollando el talento de los futbolistas y tengan así más oportunidades en el mañana, pero aún no se ha atendido el llamado.