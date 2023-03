Este fue el gesto de Modric a víctimas del terremoto

El tuit, en que el embajador agradece el gesto, va acompañado de fotos de la camiseta firmada por el famoso centrocampista, que será subastada, y un vídeo de Modric en que expresa su gran apoyo a “todos los amigos turcos”.

“Que tengáis fuerzas. Estamos todos con vosotros. Rezamos por vosotros”, afirma el jugador.

Croacia quedó tercera en el Mundial de 2022.

Modric fue elegido ayer lunes en el once ideal de los Premios The Best, ha ganado muchos títulos con el Real Madrid y es considerado el mejor jugador croata en toda su historia.

El jueves será titular ante el Barcelona en el partido de ida de la Copa del Rey.