“Estoy a disposición de lo que el gobernador disponga”, gerente de Iderbol

La decisión de Cambio Radical de declararse como partido Independiente de las administraciones de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar tiene en vilo a algunos cargos públicos que ocupan varios de sus militantes.

Uno de esos cargos es el del gerente del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar – Iderbol – que ocupa Pedro Alí Alí, ex alcalde de Magangué.

Según el Estatuto de Oposición o Ley de Partidos, quienes hayan integrado puestos directivos, de gobierno, control y administración de un partido o movimiento político que se haya declarado en oposición o independiente de un gobierno, no pueden ocupar cargos de autoridad política, civil o administrativa. Tampoco pueden hacerlo aquellos que hayan sido candidatos avalados por estos partidos a un cargo de elección popular.

(Juan Carlos Gossain habla de la posición del partido Cambio Radical frente a Distrito y Gobernación)

Este último punto despertó las alertas sobre una eventual imposibilidad de Alí Alí para ejercer como gerente de Iderbol, debido a que en 2015 fue candidato de Cambio Radical a la alcaldía de Magangué, que finalmente ganó.

Sin embargo, a una semana desde que Cambio Radical se declaró como partido Independiente, el funcionario continúa ejerciendo como gerente de la entidad departamental.

Pedro Alí confirmó a El Universal que sigue ocupando su cargo en Iderbol, sostuvo que se enteró de su posible inhabilidad por publicaciones en la prensa y dijo estar a disposición de lo que decida el gobernador Vicente Blel.

(Las posiciones de los partidos frente a las administraciones de William Dau y Vicente Blel).

Explicó que el tema jurídico no lo tiene muy claro todavía porque no es abogado, pero señaló que le han argumentado las razones por las que podría continuar en Iderbol sin atentar contra lo estipulado en el Estatuto de Oposición.

“Lo que me han comentado es que no incurro en ninguna de las causales de incompatibilidad porque una es que haya sido parte de un directorio municipal, departamental o nacional del partido, y la otra que haya sido candidato de dicho partido”, dijo.

“Yo no fui candidato en las últimas elecciones y aunque la Ley no especifica desde qué año rige, no es retroactiva, por lo que yo no estaría incurriendo en esa incompatibilidad porque la ley fue sancionada en 2018 y yo aspiré en 2015... Pero no soy jurídico y no tengo certeza de tantas cosas que se comentan. Entonces estoy a la espera de lo que defina la Gobernación y lo que diga el gobernador”, apuntó.