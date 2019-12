Estrellas del deporte esperan con ganas su noche de gala

Mientras que los deportistas celebran hoy la Navidad junto a sus familiares y seres queridos, Acord Bolívar (Círculo de Cronistas Deportivos) ultima detalles para que la ceremonia de la Noche de los Mejores, a realizarse este 26 de diciembre en el Palacio de la Proclamación, sea todo un éxito y quede por siempre en la retina de los homenajeados.

Los periodistas agremiados han seguido reuniéndose para elegir a los mejores, solo quienes hicieron las cosas de muy buena forma en 2019 tendrán el privilegio de subir a la tarima a recibir la exaltación por los logros obtenidos.

Es una noche única, esperada por deportistas, entrenadores y dirigentes. Sí. La gran familia del deporte de Bolívar entiende que este es un acto especial, en el que solo los que obtuvieron premios importantes en el año tienen cabida.

La cita a este acto selecto, al que solo asistirán los que recibieron su tarjeta de invitación, será a las 6 de la tarde. Los hombres deberán asistir con guayabera y pantalón blanco y las mujeres con traje coctel.

Más de 30 miembros entregaron su voto para elegir a quiénes creen fueron los mejores de la temporada que está a punto de terminar.

En la elección se tuvo en cuenta la calidad de los torneos internacionales y nacionales en los que tuvieron acción los deportistas de Bolívar.

Es democrático, por lo que se pudo dar el caso de que algún deportista con argumentos, pero menos logros que el otro haya quedado por encima del mismo.

Esto podría suceder, pero lo cierto es que no hay nada claro, no se han filtrado nombres, solo hay especulaciones, pero el gremio no ha querido soltar prenda.

Los tres Acord de Oro se los llevaron la pesista Rosalba Morales (aficionado), la voleibolista María Alejandra Marín (profesional) y el súper atleta Freddy Marimón (paralímpico).

Este año los trofeos más representativos serán Acord de Oro, Plata y Bronce, en la rama profesional; Acord de Oro, Plata y Bronce, en el Deporte Aficionado femenino y masculino y Acord de Oro deporte Paralímpico (1).

También se harán otras distinciones como: Deportista Revelación, Deportista Futuro es Hoy, Mejor Liga, Mejor Evento Deportivo, Toda una Vida en el Deporte, Toda una Vida en el Periodismo, entre otras.

Juan Carlos Revollo, presidente de Acord Bolívar, aseguró que “es para nosotros un honor presentar la ceremonia del Deportista del Año en nuestra versión 51. Ha sido un año de muchas bendiciones para el deporte, pues nuestros deportistas han dejado en alto los colores de Cartagena, Bolívar y Colombia. Esperamos que disfruten de esta gala, se lo merecen”.

Entre los periodistas que hacen parte de este gremio están Juan Carlos Revollo, Armando López Buendía, Edwin Marsiglia, Eugenio Baena, Oswaldo Martínez, Hegel Ortega, Ricardo Bello, Campo Elías Teherán J.r., Rafa Guerra, Pedro Valdez, Toto Barrios, Jorge Oviedo, Gerson Oviedo, Alirio Pérez, Emiro Bertel, Carlos Zabaleta, Daniel Aguirre, Eliécer Hernández, Rodolfo Viana, Rafael Barco y Mike Fortich, entre otros.

Los patrocinadores de esta nueva versión son Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Cartagena, Colcard, Aguas de Cartagena, Surtigás y el Canal Cartagena.