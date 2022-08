Exclusiva: La Liga de Fútbol lo culpó de los tiros en la cancha, él lo niega todo

“Yo soy una persona pacifica, nunca he cogido un arma”, estas fueron las palabras de Arnold Caamaño Rangel defendiéndose de los señalamientos de la propia Liga de Fútbol de Bolívar, en donde lo acusa de haber hecho disparos en una de las canchas de Alameda La Victoria. Lea aquí: Video: habla padre de familia acusado de disparar en canchas de Alameda

“Yo sí estaba en el momento del hecho, pero yo no fui el que hice los tiros. Yo estaba tratando de apaciguar los ánimos, el planillero, creo que trabaja con la Liga, y sus amigos eran los que estaban armados, era como una pandilla. Todo empezó por una mala decisión arbitral. Fueron dos personas las que dispararon. Yo quiero que la Liga me muestre las pruebas, en donde dice que yo hice los disparos, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, voy a demandar por injuria, la imagen mía y la de mi hijo se han visto afectadas, vienen acciones legales”, expresó Arnold, que alega que la Liga de Fútbol de Bolívar no se ha comunicado con él.

“No me han llamado, no se han comunicado con nosotros, la Liga debe escuchar las otras versiones”, agregó el padre de familia, el mismo que tiene a su hijo vinculado a la escuela Squad F.C., club que jugaba, en el momento del hecho, ante Lyon de Arjona.

Este es otro capitulo más de la tarde de terror que vivieron niños y adultos en las famosas canchas de Alameda la Victoria.