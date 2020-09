¿Falcao García o Duván Zapata, quién debe ser el titular?

El debate está abierto: ¿Falcao García o Duván Zapata? Ese ha sido el tema de conversación entre la familia futbolera en el país, en la previa del juego entre Colombia y Venezuela, a realizarse el próximo 9 de octubre, en desarrollo de las Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial de Qatar 2022.

Falcao, el goleador histórico de la Tricolor, con 34 dianas, arrancó en la Liga Turca marcando goles. Ya lleva tres, ha tenido continuidad y ha puesto pasegol y mostrado un buen despliegue físico con el Galatasaray.

Cuando muchos daban su retirada cerca - tiene 34 años- y en 2019 tuvo poca continuidad por las lesiones, Falcao ha dado un golpe en la mesa y ha dicho “presente, no me he ido”.

La buena temporada el año anterior de Duván Zapata con el Atalanta, para muchos, le abre la puerta a la titular en la tricolor. ‘El Toro’ Zapata marcó 18 goles.