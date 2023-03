Falleció el francés que tiene el récord de goles en un Mundial

Just Fontaine, una de las leyendas del fútbol francés y poseedor del récord de goles marcados en la fase final de un mundial, con 13 tantos en Suecia 1958, falleció a los 89 años, anunció este miércoles su familia.

¡Insólito! Suegra contrató sicarios para matar a su yerno y no pagarle

¡Insólito! Suegra contrató sicarios para matar a su yerno y no pagarle

En una entrevista con L’Equipe en 2015, Fontaine se confesó cansado de hablar de su récord. “No soy yo quien habla, nunca. Son los demás los que me preguntan”.

También aseguró que hubiera cambiado ese récord por poder jugar más tiempo, ya que el fútbol era su pasión, pero tras su segunda fractura “podríamos decir que era casi un discapacitado”, aseguró.

Y, sobre su capacidad goleadora, describió así su juego: “Era rápido pero no era el más rápido. Era bueno con la cabeza pero no era el mejor. Tenía buen golpeo con ambos pies, pero no era el mejor. Era la mezcla de cualidades”.

El anuncio de su fallecimiento, durante la noche del martes al miércoles en Toulouse, fue seguido de una cascada de reacciones en el fútbol francés.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) manifestó su “enorme emoción” y anunció que la memoria de Fontaine “será honrada por un minuto de silencio en todos los terrenos” de juego del país, comenzando por los tres encuentros de cuartos de final de Copa que se disputan esta noche.

El PSG despidió a su antiguo entrenador como “un monumento del fútbol francés” que llevó al club a la élite del fútbol francés.

La misma definición como “monumento del fútbol francés” ofreció la Liga de Fútbol Profesional.

“’Justo’ es y seguirá siendo una leyenda de la selección francesa”, afirmó por su parte el seleccionador, Didier Deschamps.

“Una estrella del fútbol francés, un goleador sin par”, consideró el Stade de Reims, el club con el que va asociada su carrera, aunque también jugó anteriormente en el OGC Niza y en el US Marocaine.

El atacante francés Wissam Ben Yedder lo definió como “un gran señor del fútbol y fuera de él”.