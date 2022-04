Fedegol, el talentoso delantero que se abre paso en el fútbol nacional

El guajiro Luis Díaz es esta temporada el colombiano que más brilla en el fútbol internacional. Sus goles y asistencias en el Liverpool, que está cerca de levantar La Orejona de la Champions, lo hacen protagonista en todas las revistas dedicadas a este deporte.

Comenzó desde abajo, con sacrificio y bajos recursos, pero con mucha fe y sobre todo talento, así como lo está haciendo el cartagenero Federico de Jesús Díaz Castro, de 19 años.

Su sueño

“Desde niño supe que el fútbol es lo mío. Mis padres me apoyan, mi familia en general también. Tengo una pasión muy grande por este deporte”, dice el jugador que admira al delantero uruguayo Luis Suárez y al colombiano Luis Díaz.

Federico también es delantero, tiene grandes habilidades en esa posición y una facilidad destacable para hacer goles y trabajar en equipo. Todos lo llaman Fedegol porque tiene un romance eterno con la arquería.

“Comencé mi formación deportiva en Arjona, donde vivo actualmente. Luego fui al equipo Boca de Bello en Antioquia. Estuve un tiempo en ese equipo y jugué varias ligas y torneos nacionales. Siempre he jugado de centro delantero y volante por fuera. Los entrenadores creen que me desempeño muy bien allí, pero no he logrado saltar a un equipo de la B”, añadió el joven que espera entrar a un equipo que le permita ser jugador profesional.

“Lo que me falta es una oportunidad para demostrar que puedo salir adelante en este deporte. Yo voy al gimnasio por mi cuenta, estoy muy entregado a mi preparación física y mental”, anota.

Fedegol se está probando con varios equipos, busca un espacio o una prueba para seguir haciendo goles y dejar a los cartageneros y arjoneros en lo más alto. Confía en que la oportunidad se acerca.

“Mi familia, mis entrenadores y compañeros me dicen que no desista. Me gusta perseverar y es lo que hago. Soy un jugador que se defiende en el uno contra uno, cabeceo bien, le pego a la pelota con las dos piernas, soy rápido y tengo agilidad”, añade el joven, que mide 1.73 metros y está terminando bachillerato.

Fedegol apunta que “yo lucho y las cosas a veces no se dan, pero confío en que Dios y mi talento me llevarán lejos”.