Feliciano López: “Con Alcaraz, España está preparada para seguir soñando”

Feliciano López ha sido nombrado, por segundo año consecutivo, para dirigir las Finales de la Copa Davis que se van a disputar en noviembre en Málaga.

España vuelve a asumir la puesta en escena del torneo más importante del mundo por equipos. Málaga acogerá las finales y Valencia, en septiembre, será una de las cuatro sedes de la fase de grupos. Lea aquí: Federación Francesa presionará para que Kylian Mbappé juegue los Olímpicos

Feliciano López explica los posibles cambios de la competición en una entrevista con la Agencia Efe, de la presencia de Carlos Alcaraz en el equipo, de Rafael Nadal y de la irrupción de Arabia Saudí en el deporte, entre otras cosas.

Pregunta. Por segundo año director de las finales de la Copa Davis ¿Ha cogido gusto a esta responsabilidad?

Respuesta: “Bueno, gusto.. pero sí que estoy muy contento de la oportunidad de trabajar y poder dirigir para que la Copa Davis ocupe el lugar que merece. Es una competición muy especial que como jugador me encantaba y he sentido cosas muy bonitas como jugador y merece mucho la pena que siga ocupando ese lugar importante en el mundo del tenis. Los mejores jugadores de la historia han pasado por ahí, he vivido cosas muy bonitas, aporta cosas distintas, lleva el tenis a muchos sitios y al final cuando involucras a un país en el deporte surgen cosas muy bonitas. Que me hayan dado la oportunidad de poder trabajar ahí y aportar mi experiencia de estos años y lo que he podido aprender jugando e intentar readaptar lo mejor posible al calendario teniendo en cuenta las necesidades y como está todo el mundo del tenis a día de hoy pues la verdad es que estoy contento de la oportunidad”.

- P: Ahora cuentas ya con un año de experiencia en relación al año pasado. ¿Cambiaría algo respecto a la edición del 2023?

+ R: “El año pasado fue espectacular. Todavía no había vivido unas finales en este formato y la verdad es que Málaga me pareció un espectáculo en todos los sentidos. Primero la disposición de la gente de Málaga. El trabajo que está haciendo Andalucía en torno al deporte, es brutal. El apoyo que muestra al deporte y el nivel de inversión es increíble. Tienen competiciones deportivas de las mejores del mundo. Es una manera muy inteligente de poner el nombre de una región en el mapa. Lo están haciendo muy bien. El trato ha sido espectacular, el pabellón donde juega Unicaja a nuestra disposición, la gente respondió increíble con aficionados de todos los países que compitieron allí. Hubo casi 4000 finlandeses, muchos holandeses, algún australiano. Un ambientazo de Copa Davis que es lo que la gente criticaba más de este formato. Que se pudiera generar ese ambiente de Copa Davis. Fue una grata sorpresa. Volvemos a ir este año.

Y el tema de la fase de grupos en septiembre que es el último punto que nos queda por rematar, si se va a seguir jugando en este formato nuevo o si volvemos al formato antiguo también en septiembre para darle a los países la oportunidad de que puedan jugar en casa de vez en cuando. Obviamente es sorteo porque sabemos que jugar en casa o fuera es por sorteo salvo si previamente has jugado con el equipo que te toca. Entonces se juega una en casa y otra fuera, pero si que es verdad que un poco, el año pasado, hablando con los jugadores y capitanes pues lo bonito de esta competición es poder disfrutarla con tu gente también.

España ha sido muy afortunada porque hemos tenido primero Madrid, dos años, después la fase de grupos en Valencia, Málaga las finales. Es verdad que eso ha pasado porque España ha querido invertir. Es muy fácil decir yo no juego nunca en mi casa pero en realidad se juega en otros sitios porque se invierte el dinero para que se celebre ese evento. Sí que es comprensible que muchos países que llevan muchos años sin jugar delante de su gente y esto es lo que tenemos que acabar de decidir. Si vamos a seguir con este formato en septiembre o volvemos al formato antiguo que sería muy bonito también. Porque darías la oportunidad a la gente de jugar las eliminatorias de febrero con el formato antiguo y en septiembre también pero está por decidir porque hay otros intereses y otras cosas que están en juego”