¡Fenómeno! Haaland iguala el récord de goles en una Premier y el City gana

No necesitó de brillantez el equipo citizen para sacar adelante, como por inercia, un nuevo compromiso. Y más si el adversario, como ocurría esta vez con el de Marco Silva, no tiene objetivos por cumplir ni ambiciones al alcance. Tuvo el Fulham en el meta alemán Bernd Leno a su mejor hombre, el que evitó una goleada mayúscula, un castigo mayor.

El duelo se agitó de pronto, a los dos minutos. Se sobresaltó en cuando un robo de balón dentro del área de Tim Ream, en falta sobre el argentino Julián Álvarez fue sancionado como penalti.

Fue una nueva ocasión para Haaland. No falló desde los once metros. De récord. Igualó el registro de máximo anotador en una temporada en Inglaterra, igual que Andy Cole y Alan Shearer, con 34 dianas en la Premier. Medio centenar entre todas las competiciones. Y lo que falta por venir.

El Fulham, no obstante, optó por no conceder facilidades, por no hacer plácido el desempeño del campeón y al cuarto de hora consiguió el empate con un gran tanto. Un centro largo, al área, de Andreas Pereira hacia Harry wilson que bajó, de cabeza, el balón al suelo, hacia Carlos Vinicius que encontró posición de tiro para batir a Ederson.