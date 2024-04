Fernando Carro: “Con Xabi Alonso, la relación es de win-win”

Fernando Carro: La verdad es que sí, aunque sabíamos que era muy complicado. Cuando llegué dije que el Bayer Leverkusen debía estar en el grupo de equipos que compitiera por títulos, en el top-16 de Europa y en el top-4 de Alemania. Siempre he pensado que la historia le debía una Bundesliga y por fin se ha hecho realidad. Y, como dices, es el resultado de años de trabajo en organización, planificación, profesionalización, optimización de recursos. Lea aquí: ¡Histórico! Bayer Leverkusen se corona campeón de la Bundesliga

-Usted apostó por Xabi Alonso. Un técnico joven e inexperto en el fútbol de élite. ¿Por qué lo eligió? ¿Vio condiciones parecidas a las de Pep Guardiola cuando comenzó?

FC: La decisión de la llegada de Xabi la tomamos entre Werner Wenning, el representante del accionista; Simon Rolfes, nuestro director general deportivo; y yo. En la elección seguimos un proceso parecido al de los jugadores. Hay una fase de ‘scouting’, donde se estudia el mercado y las opciones que ofrece. De ahí nace una lista de personas que pueden encajar en el perfil y, luego, se pasa a una fase de conocimiento más cercano. Xabi como jugador fue una gran leyenda y como entrenador vimos en él grandes dotes de liderazgo, capacidad para gestionar un vestuario y, por supuesto, una idea clara del equipo y del fútbol que quería. Con Xabi hemos hecho historia.

-¿Qué supone el triunfo del Bayer Leverkusen sobre el Bayern Múnich?

FC: El principal impacto es el deportivo. El Bayer Leverkusen se ha colocado en lo más alto en la Bundesliga, algo que no habíamos logrado nunca. Además, rompiendo la hegemonía del Bayern de Múnich, que llevaba 11 títulos consecutivos. Creo que para el aficionado es mucho más interesante que el desenlace no se dé por hecho de antemano, que haya competencia. El rendimiento del equipo está siendo espectacular, no solo por los números, sino también por el estilo de juego y lo que transmite.