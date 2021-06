Forjadas para ganar en pandemia

El mundo cambió

Más de un año ha pasado desde que el mundo cambió por la pandemia. El deporte sufrió un golpe sin precedentes. Campeonatos y eventos deportivos en todos sus niveles fueron cancelados durante un tiempo y con los meses, poco a poco, las competencias volvieron a medida que la gente se adaptaba a una nueva realidad.

Para los deportistas, los procesos también cambiaron. Los accesos a sus centros de entrenamiento se restringieron y tuvieron que seguir preparándose en casa con ayuda de herramientas digitales.

Muchos califican el periodo como un momento complicado, que provocó retrasos en trabajos como técnica o acople en los deportes de conjunto, pero que no evitó que siguieran cosechando triunfos para Cartagena y el departamento de Bolívar.

Todos estos momentos de dificultad también fueron el pistoletazo para que varios de los deportistas se tomaran un respiro en sus estrictos entrenamientos, se reconectaran consigo mismo, con sus familiares más cercanos y luego se encaminaran a esos logros que conquistaron en los últimos meses.

Así lo reconoce la patinadora María José Porto, que en 2020 pasó de categorías menores a mayores y en este 2021 consiguió su primer título en el Torneo Nacional Interclubes que se disputó en Bogotá.

Para ella, pasar a entrenar desde su casa para mantener el estado de forma durante el tiempo de pandemia fue traumático porque tuvo que desconectarse de los patines y otras actividades de su deporte que no se pueden hacer en espacios cerrados.

Explica que aunque los entrenamientos se enfocaron en fortalecimiento y técnica, también tuvieron que bajar las cargas de trabajo y eso le llevó a perder el ritmo.

“Cuando abrieron los escenarios, volver fue un poco difícil porque llevábamos otro ritmo, queríamos volver a como estábamos antes de la pandemia, queríamos matarnos, y fue un poco frustrante porque volvimos y no nos sentíamos en el nivel”, dice.

“En los campeonatos nacionales se notó toda la falta que nos hizo hacer gimnasio, montar el kilometraje en bicicleta, la velocidad de los patines, se notó porque los tiempos que estábamos haciendo estaban más bajos de lo normal”, añade.

Sin embargo, cree que la pausa por la pandemia le permitió encontrar un plus para empezar a sobresalir y ganar su primera medalla de oro en las competencias de mayores.

“La pandemia nos enseñó que debemos esforzarnos siempre, que no debemos dejar de luchar. Nos hizo tomar un receso corto, enfocarnos en las debilidades para fortalecerlas. A mí me pasó, me enfoqué en mejorar la técnica y en lo que me hacía falta y obtuve resultados”, apunta María José Porto, que tiene como objetivo el próximo evento nacional y conseguir un cupo en el selectivo para representar a Colombia en el mundial de patinaje.