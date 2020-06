Froome, Egan y yo, tendremos una oportunidad en el Tour: Thomas

El británico Geraint Thomas (Ineos), ganador del Tour de Francia 2018, asegura que "todos tendrán una oportunidad" en referencia al liderazgo de su equipo para el Tour, por el que compite con su compatriota Chris Froome, con 4 títulos en su palmarés, y el colombiano Egan Bernal, este año defensor del título.

"El asunto me afecta indirectamente pero, al mismo tiempo, no me siento en la cama pensando en eso toda la noche. Respecto a Froome, he sido su compañero de equipo desde 2008, por lo que sería bueno continuar así. Nos llevamos bien, trabajamos juntos, somos honestos el uno con el otro, brutalmente honestos a veces ", dijo Thomas en declaraciones a la BBC.

El galés, de 34 años, considera con respecto al Tour de Francia que cada líder del equipo tendrá una carta para jugar.

"Creo que todos tendrán una oportunidad, ya que cualquiera puede tener un mal día y eso no significa que el Tour de repente se haya terminado. La carretera decidirá de nuevo".

Sobre la caída que sufrió Froome hace un año en el Dauphiné y de la que todavía trata de recuperarse del todo para pulsear por su 5° Tour, Thomas celebra el hecho de ver a su compañero de nuevo dispuesto a luchar por la carrera sobre la bicicleta.

"Verlo en bicicleta y hacer esfuerzos es realmente hermoso porque fue un terrible accidente el que tuvo. Es genial verlo entre nosotros".