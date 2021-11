“Fue un año de bendiciones para mí”

Nació el 26 de octubre de 1999 en el barrio San José, de Barranquilla. Al tiempo que jugaba béisbol, practicaba otros deportes, pero lo curioso es que Luis Fernando Patiño Arzuza un mes antes de ser firmado por los Padres de San Diego era shortstop. Gracias a Luis Sierra Llama, quien le dijo que mejor se fuera para el montículo, hoy es una de las grandes promesas del equipo Rays, de Tampa Bay.

Su debut en Grandes Ligas fue el 5 de agosto de 2020 con los Padres de San Diego, en la Liga Nacional. Participó en 17 entradas y 1 tercio, le conectaron 18 hits, entre ellos tres jonrones; le anotaron 10 carreras, ponchó a 21 y concedió 14 bases por bolas.

Este año llegó a los Rays de Tampa Bay, ganó cinco juegos, propinó 74 ponches, le conectaron 69 hits, entre ellos 12 cuadrangulares; le anotaron 40 carreras, 37 limpias, y tuvo su primera participación en postemporada.

¿Cómo califica esta temporada en Grandes Ligas?

- Primero que todo fue un año de bendición. Fue un cambio de liga en el que son totalmente diferentes, dependiendo de los equipos como forman y cómo tienen la forma de jugar; pero estoy muy contento y feliz de hacer parte de la organización de Tampa, fue la que me dio la oportunidad después del cambio en diciembre, y estuve en la postemporada, en la que fui parte del equipo; me siento feliz y orgulloso de las cosas que hice, ahora espero prepararme mejor para el próximo año.

Este año fue abridor, relevista y cerrador, ¿cómo se sintió en el montículo?

- A pesar de tener diferentes roles en la rotación, siempre mantuve una misma rutina. La organización siempre tuvo conmigo una comunicación inmensa, que se los agradezco muchísimo; algo que en San Diego no sentí. Acá en Tampa siempre estuvieron hablando conmigo en todo momento y me dejaban las cosas claras, fuera abridor o relevo, siempre me pude mantener de la mejor manera.

¿En cuál de los roles se sintió mejor?

- Como abridor me siento súper bien, tengo la rutina de los cinco días de descansos y me preparo de la mejor manera para afrontar los partidos.

¿Qué partido le dolió más?

- El último contra Boston. Son cosas que pasan, pero uno aprende de esto. En el partido ante Boston, de la postemporada, relevé en los innings 13 y 14, en el que no estaba dispuesto a lanzar, pero había que apoyar al equipo.

¿Y el que más satisfacción le dejó?

- El que le lancé a los Yanquis. Le tiré 6 innings en blanco. Para mí fue una de mis mejores salidas en todo el año.

¿Cuántas veces se enfrentó a Giovanny Urshela?

- Como seis veces. Me dio un hits, dos fly y le he propinado dos ponches, que yo recuerde.

¿Jugaría algunos partidos con Gigantes de Barranquilla?

- Mira, no. La organización de Tampa me dejó muy claro que este año no quieren que juegue en invierno. La organización habló conmigo y me dijo que descansara.

¿En qué barrio nació en Barranquilla?

- En el barrio San José, toda la vida he vivido allí.

¿Jugó únicamente béisbol o practicaste otros deportes?

- Yo jugué fútbol en un tiempo, también jugué baloncesto en el colegio, mejor dicho, todos los deportes, porque hasta practiqué voleibol.

¿Se quedó con el béisbol porque era ‘malo’ en el fútbol?

- No (risas). Yo en el fútbol era buenísimo, pero ustedes saben que el fútbol aquí, como le decimos para no emplear una mala palabra, si tú no tienes una persona que te represente, no te brindan la oportunidad. Hay varias rosquitas, si no tienes conexiones, no puedes llegar, pero la verdad es que el béisbol siempre me lo inculcó mi familia y es el deporte que siempre vi con opción para tener como carrera. Los otros deportes los practico para estar con los amigos, la familia y así.

¿Siempre fue lanzador o jugaste otras posiciones?

- Yo era shortstop, y fui shortstop hasta un mes antes de firmar. Fue un cambio que tuve en el equipo 11 de Noviembre, con Luis Sierra. El scout de los Yanquis era uno de los coaches del equipo y me llevó al montículo. Me dijo que trabajara en esa posición, que allí iba a tener chance y así fue.

¿Fue un cambio acertado?

- Así es. Yo estoy súper bendecido porque muchas veces uno no toma los cambios de buena manera, pero yo tomé ese cambio de corazón y miren donde estoy ahora. Estoy contento con esa decisión”.

¿Qué mensaje le da a los niños que sueñan con ser Grandes Ligas?

- Lo más importante es mantener siempre la fe en Dios, tener disciplina y paciencia, que son fundamentales en el deporte. Yo representé mucho al Atlántico, pero nunca representé a mi país, son cosas que te pueden bajar la moral, pero pude mantener una mentalidad fuerte, mantuve la fe, estuve disciplinado y si uno tiene eso, las cosas llegan poco a poco.

(Lea aquí; Patiño, Camargo y Flórez dictaron clínica de béisbol en Barranquilla)