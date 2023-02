Fuertes declaraciones de mujer contra exfutbolista colombiano

Fue figura en América de Cali, se desempeñaba como volante de primera línea, un jugador aguerrido en la mitad de la cancha. Estamos hablando de Jaime Córdoba, quien ya está retirado y quien hoy enfrenta una difícil situación en su vida personal. Vivian García, su exmujer y la mamá de sus hijos, denunció, en redes sociales, a Córdoba, asegurando maltratos físicos de este cuando eran pareja.

"Hoy decido contar mi historia, tuve una relación sentimental de 16 años. En mi sumisión permití infidelidades, rechazo, humillaciones, malas palabras y malos tratos, que pasaban pero quedaban clavadas en el alma, no estoy acá para quejarme porque era yo quien lo permitía, en mi debilidad aceptaba sus disculpas, sin darme cuenta que nos hundíamos más. Empecé a sufrir de depresión hasta querer acabar con mi vida. Me golpeaba, pero siempre he sido fuerte soy muy creyente en Dios y trato de estar estable por mis hijos que son los que han tenido que sufrir todo esto, también soy humana y tuve mis fallas", fueron las palabras de García, en un video publicado en Instagram.