Fundación Wílmar Barrios, dando oportunidades de vida

La Fundación Wílmar Barrios busca consolidarse en Cartagena y seguir recuperando vidas, dándole las herramientas a los jóvenes para que le digan no a las drogas, violencia y alcohol.

“Wílmar está muy pendiente de su fundación, es un proyecto que hizo con mucho amor, que está creciendo y busca seguir captando talentos en la ciudad. Periódicamente le manda videos y mensajes de motivación a estos muchachos para que no bajen los brazos y sigan en busca de sus sueños”, asegura Yarina.

La rapidez de Luis

Luis Alejandro Márquez Castellón, lateral derecho de la Fundación Deportiva Wílmar Barrios, se entrena con todo. “Soy rápido, defiendo, ataco, me gusta muchísimo el fútbol. Quiero ser alguien en la vida, mi meta es llegar a la profesional”.

Hace goles

Andy José Ramos Rivera, 11 años, atacante, siempre ha mostrado su pasión por este deporte. “Pateo balones desde que tenía 5 años, soy delantero, me gusta hacer goles, admiro a Cristiano Ronaldo y soy hincha de Nacional”.

Defiende bastante

Luis Felipe Ramos Pájaro, 12 años, se desempeña como lateral. “Soy bueno defendiendo, por mi zona no me pasa nadie, si pasa el balón no pasa el jugador. Admiro mucho a Marcelo y Danil Alvis”.

Es hijo de Sandra y Ángel, cursa primero de bachillerato en el colegio Omaira Sánchez y agrega que “soy hincha de la Fundación Wílmar Barrios, este es mi equipo preferido. Me gustaría jugar algún día en el Barcelona”.