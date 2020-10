5 puntos destacados de la segunda fecha de la Champions League

El muy anticipado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece improbable debido a que el portugués tiene COVID-19.

Algunos puntos destacados antes de los encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones:

¿SIN DUELO CRISTIANO-MESSI?

El muy anticipado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece improbable debido a que Cristiano contrajo el COVID-19. La Juventus no ha ofrecido detalles de la condición de Cristiano, pero el delantero no ha jugado desde que participó con Portugal a inicios del mes y no se espera que esté en la alineación de los Bianconeri el miércoles cuando visiten a Barcelona por el Grupo G. El portugués ha estado en cuarentena en su hogar en Turín.

Ambos equipos llegan tras malos resultados en sus torneos domésticos. La Juve rescató un empate 1-1 ante Hellas Verona y el Barcelona perdió 3-1 en el clásico ante el Real Madrid.

EL CUARTETO DE CHELSEA

¿Podría ser esta la semana en la que el técnico del Chelsea Frank Lampard finalmente estrene a su cuarteto estelar? Luego que el club gastó 300 millones de dólares, hubo gran entusiasmo al inicio de la temporada sobre la posibilidad de que Chelsea presentara una alineación con Christian Pulisic, Kai Havertz y Hakim Ziyech, acompañando al delantero Timo Werner. Una serie de lesiones y rotaciones no han permitido que ello ocurra, pero la visita a Krasnodar el miércoles abre la posibilidad.

El Manchester City se conformaría con tener por lo menos a un delantero en la cancha al visitar al Marsella por el Grupo C el martes, pero parece poco probable. El argentino Sergio Agüero, recuperado recién de una lesión en la rodilla, tuvo problemas musculares ante el West Ham en la Liga Premier el sábado y se une de nuevo al delantero brasileño Gabriel Jesús en la banca.

Pese a su pérdida de confianza y acierto goleador, Darío Benedetto sería titular en el Velodrome por el único club de Francia en ganar la Copa de Europa. El delantero argentino no ha marcado esta temporada por los campeones de 1993, pero el técnico Andre Villas-Boas no tiene muchas opciones. Marsella será local en el máximo torneo del continente por primera vez en seis años.

___

SEQUÍA DE NEYMAR

Pese a todo su talento, Neymar se encuentra en medio de una sequía en Europa. El delantero brasileño no ha anotado en sus últimos cuatro duelos de la Liga de Campeones, desperdiciando varias ocasiones durante la fase decisiva en Lisboa y luego la semana pasada en la derrota en casa ante el Manchester United por el Grupo H.

Esa derrota pone en cierto apuro al PSG al visitar el miércoles al Estambul Basaksehir. Neymar fue criticado por sus prestaciones ante el United, perdiendo el balón más de la cuenta por su insistencia en gambetear o rodar exageradamente por el suelo fingiendo faltas.