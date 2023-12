Alberto Suárez, entrenador de Real Cartagena: “No es subir y volver a caer”

Alberto Suárez fue tajante en su presentación como nuevo entrenador de Real Cartagena. En una intervención corta, el caleño dijo que rechazó otras ofertas para venir a la capital de Bolívar, a la que llega a trabajar por el ascenso y a crear una base para evitar que vuelva a descender.

“Hay que devolver la grandeza a una de la ciudades más importantes para el mundo de Colombia. Viví en el extranjero y a Colombia la conocen por Cartagena. Cartagena se merece estar en la A. Hemos venido a ello. Yo no les puedo prometer que tengo la varita mágica para hacerlo, yo lo único que les digo es que nunca me van a dejar de ver trabajar, de exigir. Soy un hombre exigente y por eso creo que me traen al equipo”. Alberto Suárez fue presentado como nuevo entrenador de Real Cartagena

Suárez envió un mensaje al gremio de periodistas y a la hinchada para que se conviertan en aliados en el objetivo de conseguir que el equipo recupere el protagonismo que perdió hace más de una década.

“Hemos venido a triunfar, pero para triunfar los necesitamos a ustedes. Ustedes no nos pueden mirar en la otra orilla. Entre todos somos una misma orilla. Ustedes son beneficiarios de que Real Cartagena regrese a la grandeza”, sostuvo.